Мошенники ежедневно проводят в среднем около 300 незаконных финансовых операций, то есть каждые пять минут кто-то в Украине становится жертвой финансового мошенника. Периодически появляются все новые и новые схемы, и одна из них касается штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Как действуют мошенники?

На что обращать внимание?



Если вы попались на удочку афериста

Какие еще бывают схемы



Как не стать жертвой мошенников?