Харьковский государственный академический театр кукол имени В. А. Афанасьева планирует презентовать спектакль по пьесе немецкого драматурга Бертольта Брехта «Мамаша Кураж и ее дети».

– Перевод пьесы Бертольта Брехта «Мамаша Кураж и ее дети» на украинский язык специально для нашего театра сделал известный поэт и писатель Сергей Жадан, который много занимался переводами Брехта, – рассказывает руководитель литературно-драматургической частью ХГАТК имени В. А. Афанасьева Ольга Дорофеева. – Сергей Жадан создал перевод, который актуализирует пьесу Бертольта Брехта, придает ей особую жесткость, в чем-то более грубое, брутальное звучание, возможно, более созвучное нашему времени.Ставит спектакль – главный режиссер театра кукол Оксана Дмитриева, над художественным оформлением работает главный художник театра Наталья Денисова. Специально для спектакля композиторы Олег Каданов и Екатерина Палачева написали музыку. По словам Ольги Дорофеевой, в спектакле довольно много музыки, поскольку Брехт использует в пьесе такой прием, как зонги (вид баллады) – стихи, которые поются или читаются актерами. В спектакле это будет как музыкальные вставки, которые тоже наполнят спектакль особой атмосферой. Постановка будет довольно динамичной, музыкальной и пластической.Действие пьесы происходит во время Тридцатилетней войны (1618–1648 годы), которая затронула практически все европейские страны и государства. Бертольт Брехт начал работу над пьесой накануне Второй мировой – в 1938 году. Драматург задумывал ее как предупреждение, но опоздал: пьеса была закончена в 1939, когда война уже началась.«Писатели не могут писать с такой быстротой, с какой правительства развязывают войны: ведь чтобы сочинять, надо думать», – отмечал Бертольт Брехт. В спектакле театр кукол речь не идет напрямую о сегодняшней войне в Украине.– Прямых аналогий с современностью нет, хотя понятно, что мы говорим о том, что нас волнует, о чем мы не можем не думать, и тема войны – самая резонирующая и болезненная, – говорит завлит театра кукол. – Но жадановский язык – современный, в пьесе довольно много иронии, откровенного фарса, слегка приправленного черного юмора. Кроме того, очень внятно звучит тема цинизма, приспособленчества. Главная героиня мамаша Кураж – предприимчивая маркитантка, которая старается заработать в любых условиях. Постепенно грань для нее стирается и ей все равно – у нее нет никакого отношения к этой войне. Она продвигается по территории фронта и ради заработка с легкостью сотрудничает с военными обеих сторон, продавая еду, какие-то вещи.На своем фургоне мамаша Кураж исколесила пол-Европы, ее дело процветало. Война забрала всех ее детей, но в то же время приносит ей прибыль. Оплакав последнего погибшего ребенка, мамаша Кураж снова впрягается в свой фургон со словами: «Надо опять налаживать торговлю».Театр кукол планирует показать новый спектакль в середине марта.