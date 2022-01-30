Пожалуй, кетчуп смело можно назвать любимым соусом во всем мире. А в Украине в школьных столовых запретили все готовые соусы, кроме... кетчупа. Если он, конечно качественный. Как же выбрать вкусный и безопасный томатный соус?

Специалисты Центра экспертиз «Тест» проанализировали кетчуп от разных производителей. С этой целью закупили в супермаркетах пять образцов томатного соуса «нежный» в упаковке дойпак торговых марок «Королевский смак», «Кухар Ришелье», «Торчин», «Чумак» и «Ашан».Качество томатного продукта зависит в большей степени, от концентрации массовой доли сухих веществ в продукте. ДСТУ 8081:2015 «Консервы. Приправы и соусы овощные и овощефруктовые. Технические условия» регламентирует, что в кетчупе она должна быть не меньше 15–19%,– Во всех кетчупах, кроме «Ашана», доля сухих веществ превышала 27%, что свидетельствует о высокой концентрации томатного продукта, – отмечают эксперты. – А вот «Ашан» не дотянул даже до нижней границы требований ДСТУ – всего 11,6% сухих веществ.Примечательно, что производители «Королевского смака» и «Кухаря Ришелье» использовали консервант – сорбиновую кислоту – в допустимой концентрации, но заявили срок годности продукта шесть месяцев. А вот в составе кетчупов «Торчин» и «Чумак» консерванты, как и крахмал, обнаружены не были, а срок годности составил девять месяцев.– Это может быть связано с высоким качеством сырья и хорошей пастеризацией продукта, – объяснили специалисты. – Самый длительный срок хранения оказался у кетчупа ТМ «Ашан», почему производитель решил поставить такой срок, непонятно – томатного продукта мало, да и консерванта (сорбиновой кислоты) недостаточно, чтобы обеспечить столь длительное хранение продукта.Также все кетчупы были проверены на содержание красителей: Е124 – синтетический краситель высокой степени опасности «понсо» (разрешен в Европе и в Украине) и Е129 – синтетический краситель «красный очаровательный» (запрещен в Европе, но разрешен вУкраине).– Ни один из производителей не заявил о содержании красителей в продукте. Но в кетчупе ТМ «Ашан» был обнаружен краситель Е129, – отметили эксперты.Все кетчупы соответствовали органолептическим показателям, присущим данному продукту: однородная консистенция, без темных вкраплений и остатков кожицы, вкус и запах присущий кетчупу.– Только продукт «Ашан» оказался слишком жидким, и даже наличие крахмала не спасло ситуацию, – рассказали специалисты.Таким образом, самыми натуральными кетчупами следует считать «Торчин» и «Чумак» – ни консервантов, ни красителей, ни крахмала. Также общие оценки «отлично» получили кетчупы ТМ «Королевский смак» и «Кухар Ришелье». А вот кетчупу от «Ашана» эксперты поставили оценку «плохо» – за низкое содержание сухих веществ, незаявленный краситель и неправильную консистенцию.