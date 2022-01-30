В то время как общественность борется за создание на территории Харьковщины ландшафтного парка «Смарагдове джерело», областные чиновники дают добро на уничтожение части ценных территорий Мерефянской громады. Возмущенные местные жители обратились в суд.

Жители собирают деньги на адвокатов

Ничего ценного не нашли. А искали?

Как бесправное гетто

С 2021 года на рассмотрении Департамента защиты окружающей среды и природопользования находится ходатайство ученых биологического факультета ХНУ им. В.Н. Каразина о создании регионального ландшафтного парка «Смарагдове джерело» площадью шесть тысяч гектаров. Располагаться он должен в пределах природной зоны Безлюдовской, Пивденногородской, Высочанской, Мерефянской и Харьковской территориальных громад. Главная цель проекта – сохранение остатков ценных дубрав юго-востока Украины, в которых находится много редких видов растений, грибов и животных. Некоторые из них занесены в Красную книгу. Также авторы надеются таким образом уберечь рекреационную зону от передачи ее добытчикам газа. Однако… департамент дает заключение компании «Укргаздобыча», которым согласовывается уничтожение части ценных территорий в Мерефянской громаде.– Тот самый департамент, который, собственно, возглавляет создание регионального ландшафтного парка дал заключение, которое разрешает на ценных территориях в Мерефянской громаде строительство подъездной дороги и прокладку труб, – рассказывает общественный деятель, лидер ОО «Слобожанці за краще життя» Елена Березкина. – На участке шириной 30 метров и длиной 700 метров уже счесали верхний слой земли, сделали дорогу, собираются прокладывать трубы. Мало того, там расположили буровую площадку, нарушив права людей, чьи дома расположены ближе 250 метров от него, не предусмотрели зеленую зону, которую нужно обязательно обеспечить. Но в департаменте сказали, что это некстати, не имеет смысла. То есть все, что касается защиты людей, экологической защиты, не имеет смысла, а все, что касается бизнеса компании, по-видимому, имеет большой смысл.Жители Мерефянской громады подали в суд – люди оспаривают заключение, выданное областными чиновниками. Ответчиком выступает Департамент защиты окружающей среды и природопользования ХОГА.– В качестве третьей стороны судебного процесса чиновники привлекли газовую компанию, чтобы вместе бороться против аргументов жителей, – продолжает Елена Березкина. – Газовая компания подала заявление на компенсацию затрат на адвоката, которого они возят из Полтавы. А жители собирают собственные деньги, чтобы оплачивать адвокатов.Елена Березкина утверждает, что департаментом не были исследованы территории, на которых развернула работы газовая компания и которые определены Каразинским университетом как ценные.– Чиновники написали, что это все рілля, то есть пашня. И это орган, который должен все проверять, контролировать и защищать природу – ему это поручило государство. Я делала запрос в департамент, но результаты исследования мне не предоставили. Когда мы уже вошли в судебный процесс, департамент дал информацию о каких-то исследованиях задним числом, что наводит на мысль об их недостоверности. Ведь данные об исследованиях должны содержаться именно в отчете газовой компании. Это обязанность предприятия, которое собирается работать на данных территориях. А обязанность департамента за этим проследить и обеспечить выполнение, – говорит Елена Березкина. – Согласно предоставленным результатам исследования, на этой территории не установлены ни ценные виды растений, занесенные в Красную книгу Украины, ни виды из Красного списка Харьковской области. Не выявлены также редкие растительные группы из Зеленой книги Украины. То есть совсем ничего важного у них не установлено.Люди уже сомневаются, что областной Департамент защиты окружающий среды и природопользования действительно хочет создавать «Смарагдове джерело» на Харьковщине,– Я удивляюсь такому подходу. Как можно найти правду и защитить экологические вопросы, если так себя ведет профильный департамент? Почему у нас нет органа, который действительно защищает природу, зато есть орган, который очень хорошо защищает бизнес газовых компаний. Меня не покидает мысль: действительно ли областные чиновники хотят создавать ландшафтный парк? На словах вроде да, а на деле это ничем не подтверждается, – сетует Елена Березкина. – Также у меня остались горькие впечатления от взаимодействия с Мерефянским горсоветом – люди не видят в его лице защитника своих интересов. Все жалобы просто отправляются газовой компании. Складывается впечатление, что эти села – как бесправное гетто, даже пожаловаться некому.