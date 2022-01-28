Водителей предупредили об опасных погодных условиях.

Согласно данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, на территории Харьковской области ожидается усложнение погодных условий:В частности,: облачная погода, временами небольшие осадки (снег, мокрый снег), слабое налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ветер юго-западный 7-12 м/с., температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем от ​​4° мороза до 1° тепла. По городу временами небольшие осадки (снег, мокрый снег), на дорогах гололедица, температура воздуха ночью 1-3° мороза, днем ​​около 0°.: ночью местами небольшой снег, днем ​​снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ветер юго-западный 7-12 м/с, днем ​​местами порывы 15-20 м/с., температура воздуха ночью 7° мороза, днем ​​0-5° мороза.: облачная погода, ночью небольшой снег, днем ​​снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега на дорогах гололедица, ветер юго-западный 7-12 м/с, днем ​​местами порывы ветра до 15-20 м/с, температура воздуха ночью - 5° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.Полиция обращается к гражданам по просьбе воздержаться от передвижения на автомобиле по дорогам без лишней необходимости и быть внимательными при управлении транспортными средствами.