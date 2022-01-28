Следователи Харькова завершили досудебное расследование уголовного производства по факту ДТП, в котором пострадали двое подростков.Как ранее сообщал Вечерний Харьков, 11 ноября 34-летний водитель «Toyota Land Cruiser 200» сбил двух подростков, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской. 13-летние парень и девочка получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.
Согласно заключению медиков, на момент совершения ДТП мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
12 ноября задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.
28 января обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в Дзержинский суд города Харькова для рассмотрения по существу. Если вина водителя будет доказана, ему грозит наказание в виде тюремного заключения сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 5 до 8 лет.