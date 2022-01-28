Трое жителей Харькова, представляя интересы владелицы квартиры по доверенности, требовали деньги с жильцов, угрожая подселить к ним больных туберкулезом.

Как сообщили в областной прокуратуре, в июле прошлого года 30-летний харьковчанин получил от женщины доверенность на представительство ее интересов и распоряжение ее квартирой на проспекте Гагарина в Харькове. После этого мужчина предложил своему дяде и его жене вымогать деньги с родственников женщины, которые проживали в то время в квартире.Вымогатели сообщили жильцам, что либо они будут жить вместе с ними, либо позволят проживать в ней лицам, больным туберкулезом, или людям, ведущим аморальный образ жизни.Один из вымогателей сказал семье, что для проживания в квартире они должны заплатить им 10 тысяч долларов США. Жильцы сообщили, что у них нет такой суммы, после чего вымогатели дали сутки на размышления. Опасаясь за жизнь и здоровье, семья временно переехала в другое место жительства.Спустя несколько месяцев семья вернулась в квартиру, однако вымогатели снова приехали и сообщили, что у них последний шанс остаться, передав им деньги.На следующий день родственники владелицы квартиры передали вымогателям часть денежных средств в сумме 1300 долларов США и договорились о передаче остальной части по первому требованию злоумышленников.27 января всем трем фигурантам сообщено о подозрении и в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.