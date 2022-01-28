В Днепре суд избирает Артемию Рябчуку меру пресечения.

В Днепре в Кировский районный суд избирает меру пресечения нацгвардейцу Артемию Рябчуку, который подозревается в массовом расстреле сослуживцев на территории завода "Южмаш".Во время слушания Рябчук признал свою вину и извинился перед близкими убитых и раненых.«Мне искренне жаль людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать ночь 26-27 января. После задержания с прокурором и следователями мы провели допрос, на котором я до поздней ночи рассказывал, что было. Мое единственное желание - отправить меня не на гауптвахту, а в следственный изолятор», - заявил в зале суда Рябчук.