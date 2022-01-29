В МОЗ рассказали о новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Харьковской области.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1319 случаев коронавирусной инфекции, 229 человек выздоровели, 4 - скончались.Так, по состоянию на 29 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 262865 случаев заболевания, 236622 человека выздоровели, 6570 - скончались.