Харьковская область вернулась в «желтую» зону карантина.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из оперативной сводки Министерства здравоохранения Украины, 29 января Харьковская область находится в «желтой» зоне карантина. Однако регион все еще рискует вернуться в «оранжевую».
В частности, в Харьковской области более чем в семь раз превышен уровень заболеваемости – 532 случая на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения. Также на грани максимально допустимого находится показатель коэффициента обнаружения случаев болезни – 17,8%, при максимально допустимых 20%, а также уровень госпитализации больных – 56,8 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 60.
Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 34,7%.
Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1319 случаев коронавирусной инфекции, 229 человек выздоровели, 4 - скончались.