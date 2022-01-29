Список отключений холодной воды в Харькове опубликовали коммунальщики.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
  • Шевченковский район: пер. Семена Кузнеца (ч/с) до 20:00 28.01.22 г.
  • Индустриальный район: ул. Мира, 38/4 (п. №1) до 20:00 29.01.22 г.
  • Киевский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 111 (п. №4.5.6) до 20:00 30.01.22 г.
  • Новобаварский район: ул. Цеховская (ч/с) до 20:00 29.01.22 г.

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