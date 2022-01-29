Неосторожность во время курения вызвало пожар в квартире в Киевском районе Харькова.

Как сообщили изданию Вечерний Харьков в пресс-службе ГСЧС, 29 января в 01:45 ночи в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в пятиэтажном доме по улице Академика Вальтера произошел пожар.К месту вызова немедленно выехало отделение спасателей на автоцистерне. Разведкой пожара установлено, что возгорание произошло в квартире на четвертом этаже, где загорелся диван. В результате пожара пострадала владелица дома, 1936 года рождения. Женщину госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.