Животных, вероятно, бросили хозяева. У них нет воды и еды.

Как сообщили в сообществе защиты животных «Порятунок тварин Харків» , в городе Дергачи в заброшенном доме найдены семь щенков, которые находились в строении с собакой-мамой. По информации зоозащитников, у животных нет еды, поэтому они нуждаются в помощи, чтоб обеспечить их выживание и возможное устройство в любящую семью.Для оказания помощи в группе просят обращаться по телефону 0952509852.Напомним, что ранее в Харькове жители Новых Домов массово ловили сбежавшего от ребенка поросенка.