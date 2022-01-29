Первомайский городской голова Николай Бакшеев публично объявил, что готов сложить с себя полномочия мэра.

Как сообщает издание «Хроники» , соответствующее заявление мэр Первомайского сделал на очередной сессии горсовета 27 января 2022 года.Во время сессии депутаты большинством голосов отклонили ряд вопросов повестки дня. В частности, оппозиция отказалась поддерживать проекты решений по ликвидации местного водоканала, закрытию детского сада в селе Ржавчик, а также выделению 1 миллиона и 200 тысяч гривен бюджетных средств на полицейского офицера громады.В ответ на это между мэром и депутатами от оппозиции начался спор, в разгар которого городской голова заявил, что готов сложить с себя полномочия, распустить городской совет и пойти на перевыборы.– То есть, мы распускаемся, идем на выборы и заходим с новым составом горсовета. Возможно, здесь будет новый городской голова.– Мы готовы пойти на такой вариант, – ответил депутат Владимир Павленко.– Хорошо. Тогда на следующее заседание сессии мы подготовим решение по этому соглашению, – пообещал Николай Бакшеев.