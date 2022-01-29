Первомайский городской голова Николай Бакшеев публично объявил, что готов сложить с себя полномочия мэра.

Как сообщает издание «Хроники», соответствующее заявление мэр Первомайского сделал на очередной сессии горсовета 27 января 2022 года.

Во время сессии депутаты большинством голосов отклонили ряд вопросов повестки дня. В частности, оппозиция отказалась поддерживать проекты решений по ликвидации местного водоканала, закрытию детского сада в селе Ржавчик, а также выделению 1 миллиона и 200 тысяч гривен бюджетных средств на полицейского офицера громады.

В ответ на это между мэром и депутатами от оппозиции начался спор, в разгар которого городской голова заявил, что готов сложить с себя полномочия, распустить городской совет и пойти на перевыборы.

– То есть, мы распускаемся, идем на выборы и заходим с новым составом горсовета. Возможно, здесь будет новый городской голова.

– Мы готовы пойти на такой вариант, – ответил депутат Владимир Павленко.

– Хорошо. Тогда на следующее заседание сессии мы подготовим решение по этому соглашению, – пообещал Николай Бакшеев.

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