На Харьковщине полицейские задержали женщину, убившую своего новорожденного ребенка.

Как сообщили в полиции, трагедия произошла в селе Безруки. Следователи выяснили, что 23 января женщина в своем доме родила дочку и убила ее через два дня, 25 января.Тело малышки женщина уложила тело в пакет и спрятала на территории своего домовладения. Мужу она сказала, что отдала дочь социальным службам. Однако 28 января свекровь злоумышленницы обнаружила мертвого ребенка и сообщила в полицию.По информации правоохранителей, в семье есть старший ребенок, которому нет двух лет.На данный момент мать задержана и ей сообщили о подозрении в совершении преднамеренного убийства. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 10 до 15 лет тюремного заключения.