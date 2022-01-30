До конца года остается 335 дней.

30 января во всем мире отмечают Международный день без интернета, Всемирный день помощи больным проказой, а также Школьный день ненасилия и мира.В Украине 30 января отмечают День специалиста военно-социального управления ВСУ, в Нидерландах - День памяти жертв Холокоста, в Греции - День образования и Праздник трёх иерархов, в Беларуси - День белорусской науки, в США - День круассана, День Фреда Коремацу, День бессмысленных сообщений на автоответчике и День бегства от стресса, в Азербайджане - День работников таможенной службы, в Бразилии - День саудаде, а в Индии - День памяти борцов за независимость.Кроме того, в 1868 году в Киеве открылась первая музыкальная школа - Киевское музыкальное училище имени Глиэра.Православная церковь 30 января почитает святого Антония Дымского.30 января именины у Павла, Антона, Ивана, Виктора, Георгия и Антонины.