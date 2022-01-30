Стало известно, сколько случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Харьковской области за сутки.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1722 случая коронавирусной инфекции, 358 человек выздоровели, 6 - скончались.Так, по состоянию на 30 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 264587 случаев заболевания, 236980 человек выздоровели, 6576 - скончались.