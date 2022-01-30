Стало известно, в какой зоне карантина находится Харьковская область 30 января.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из оперативной сводки Министерства здравоохранения Украины, 30 января Харьковская область находится в «желтой» зоне карантина. Однако регион все еще рискует вернуться в «оранжевую».
В частности, в Харьковской области почти в восемь раз превышен уровень заболеваемости – 595 случаев на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения. Также на грани максимально допустимого находится показатель коэффициента обнаружения случаев болезни – 17,6%, при максимально допустимых 20%, а также уровень госпитализации больных – 58,7 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 60.
Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 35,7%.
Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1722 случая коронавирусной инфекции, 358 человек выздоровели, 6 - скончались.