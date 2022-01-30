В КП "Харьковводоканал" сообщили, где в Харькове не будет холодной воды.

Холодногорский район: ул. Волонтерская, 54 (п. №2, стояк), ул. Лагерная, 71/1 (п. №4, стояк), ул. Сериковская (ч/с), ул. Кокчетавская (промзона) (ч/с), ул. Лозовская, 5 до 20:00 30.01.22 г.

Киевский район:ул. Гвардейцев Широнинцев, 111 (стояк) до 20:00 30.01.22 г.

Новобаварский район:ул. Цеховская (ч/с) до 20:00 30.01.22 г.

Основянский район:ул. Достоевского, 22-в (стояк) до 17:00 30.01.22 г.

Слободской район:пр. Героев Сталинграда, 179, 183 (п. №3) до 17:00 30.01.22 г.

Шевченковский район:пер. Семена Кузнеца (ч/с), ул. 23 Августа, 67-а до 20:00 30.01.22 г.

По информации пресс-службы коммунального предприятия "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: