Из-за неосторожного обращения с огнем произошел пожар у теплотрассы в Киевском районе Харькова.

По информации пресс-службы ГСЧС, 29 января в 15:22 спасатели получили сообщение о том, что на въезде Бутковском произошел пожар в сети теплокоммуникаций.На момент прибытия пожарных огонь распространился на утеплитель теплотрассы и рядом лежащий мусор. Также во время пожара пострадал бездомный мужчина, 1965 года рождения. Его с ожогами госпитализировали в больницу.Потушить возгорание удалось спустя 37 минут после вызова. Причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.Напомним, что ранее на улице Аэродромной произошел пожар в реабилитационном центре