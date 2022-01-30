На 86-м году жизни скончался известный актер Леонид Куравлев.

На 86-м году жизни скончался народный артист Леонид Куравлев. Об этом сообщили в российским Союзе кинематографистов.Сообщается, что в начале года Куравлев попал в тяжелом состоянии в реанимацию больницы в Коммунарке. По информации журналистов, актер заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и у него наблюдались серьезные проблемы с дыханием. Из-за этого Куравлев находился на аппарате искусственной вентиляции легких и был под круглосуточными присмотром медиков. Тем не менее, родные актера информацию о коронавирусе опровергали.