Предлагаем вашему вниманию дайджест главных новостей и событий, которые произошли в Харькове и области за минувшую неделю.В Харьковской области водитель насмерть сбил пешехода и уехал с места происшествия
От полученных травм 24-летний мужчина скончался на месте.
В Харькове нашли убитым мужчину, который ранее без вести пропал
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Под Харьковом заведующая детского сада получала зарплату за «фейковых» сотрудников
Правоохранители раскрыли преступную схему присвоения бюджетных средств в Харьковской области.
Готовили серию разбойных нападений: в Харькове обезвредили преступную группировку
СБУ обезвредила преступную группу, которая готовила серию разбойных нападений на городские объекты в приграничных регионах Украины.
В Харькове суд признал незаконным увольнение замдиректора департамента ХОГА
Суд постановил признать незаконным увольнение Владимира Норчака с должности заместителя директора областного департамента капстроительства.
Падение школьных ворот на ребенка: замдиректора частной школы предстанет перед судом
Заместитель директора частной харьковской школы будет отвечать в суде за падение ворот на шестилетнего мальчика.
Умер один из основателей медицинского факультета университета имени Каразина
В Харькове скончался заслуженный врач Украины Евгений Хворостов.
Под Харьковом пьяная женщина сообщила о заминировании школы
Жительница Харьковской области под воздействием алкоголя сообщила о том, что в Чугуеве заминирована школа.
В Харькове задержали ОПГ, которая специализировалась на разбое
Полицейские провели спецоперацию по задержанию криминальной группировки, которая "специализировалась" на разбоях. Последней жертвой преступной группы стал 84-летний мужчина.
На Харьковщине в снегу застряла машина скорой помощи с четырехлетним ребенком
Медицинский автомобиль на базе микроавтобуса Peugeot сел днищем на снег выехав из села Подолы. Медики везли в больницу 4-летнего ребенка и отцом. У ребенка был сильный жар.
Власти Харькова определились по вопросу дистанционного обучения в школах
Дистанционное обучение в 5-11 классах школ города Харькова пока вводиться не будет.
В Харькове задержали группу вымогателей, которые требовали деньги за проживание в квартире
Трое жителей Харькова, представляя интересы владелицы квартиры по доверенности, требовали деньги с жильцов, угрожая подселить к ним больных туберкулезом.
В Харьковской области женщина убила своего новорожденного ребенка
На Харьковщине полицейские задержали женщину, убившую своего новорожденного ребенка.
В Харькове во время пожара на теплотрассе пострадал бездомный
Из-за неосторожного обращения с огнем произошел пожар у теплотрассы в Киевском районе Харькова.
Харьковские кукольники готовят премьеру брехтовской «Мамаши Кураж»
Харьковский государственный академический театр кукол имени В. А. Афанасьева планирует презентовать спектакль по пьесе немецкого драматурга Бертольта Брехта «Мамаша Кураж и ее дети».