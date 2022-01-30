Предлагаем вашему вниманию дайджест главных новостей и событий, которые произошли в Харькове и области за минувшую неделю.

В Харьковской области водитель насмерть сбил пешехода и уехал с места происшествия

Харьковские кукольники готовят премьеру брехтовской «Мамаши Кураж»

От полученных травм 24-летний мужчина скончался на месте.Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.Правоохранители раскрыли преступную схему присвоения бюджетных средств в Харьковской области.СБУ обезвредила преступную группу, которая готовила серию разбойных нападений на городские объекты в приграничных регионах Украины.Суд постановил признать незаконным увольнение Владимира Норчака с должности заместителя директора областного департамента капстроительства.Заместитель директора частной харьковской школы будет отвечать в суде за падение ворот на шестилетнего мальчика.В Харькове скончался заслуженный врач Украины Евгений Хворостов.Жительница Харьковской области под воздействием алкоголя сообщила о том, что в Чугуеве заминирована школа.Полицейские провели спецоперацию по задержанию криминальной группировки, которая "специализировалась" на разбоях. Последней жертвой преступной группы стал 84-летний мужчина.Медицинский автомобиль на базе микроавтобуса Peugeot сел днищем на снег выехав из села Подолы. Медики везли в больницу 4-летнего ребенка и отцом. У ребенка был сильный жар.Дистанционное обучение в 5-11 классах школ города Харькова пока вводиться не будет.Трое жителей Харькова, представляя интересы владелицы квартиры по доверенности, требовали деньги с жильцов, угрожая подселить к ним больных туберкулезом.На Харьковщине полицейские задержали женщину, убившую своего новорожденного ребенка.Из-за неосторожного обращения с огнем произошел пожар у теплотрассы в Киевском районе Харькова.Харьковский государственный академический театр кукол имени В. А. Афанасьева планирует презентовать спектакль по пьесе немецкого драматурга Бертольта Брехта «Мамаша Кураж и ее дети».