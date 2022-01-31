До конца года остается 334 дня.

31 января во всем мире празднуют День воздушно-пузырчатой упаковки, Международный день ювелира, День скотча и Международный день зебры.В Польше сегодня День иллюзионистов, в Австрии - День беспризорных детей, в США - День "Ешьте брюссельскую капусту", День "Обнимите экономиста", День костюма гориллы, День коктейля "Бренди Александр", в Индии - День памяти Мехер Бабы и Праздник "Ме-Дам-Ме-Пхи", а в Науру - День независимости.Православная церковь сегодня почитает святых Афанасия Великого и Кирилла – архиепископов из Александрии. Также этот день называют "Ломоносом", или "Гусиным праздником".31 января именины у Афанасия, Кирилла, Марии, Максима, Евгения, Дмитрия, Сергея, Александра, Ксении, Владимира, Михаила и Николая.