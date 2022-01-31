В Харьковской области городской совет заказал капитальный ремонт улицы предприятию, принадлежащему семье Олега Кизименко, который ранее получил срок за сепаратизм.

Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр , исполком Первомайского городского совета заключил соглашение с "Укрстрой-Проект-Реконструкцией" по капитальному ремонту улицы Космонавта Комарова в Первомайском стоимостью 38,7 миллиона гривен.В частности, подрядчик должен будет заменить асфальтовое покрытие 20300 кв. м.По данным ХАЦ, материалы для реконструкции закуплены по завышенным ценам. К примеру, бетонную смесь В 15 марки 200 планируют покупать по 3 765 гривен за кубометр. Для сравнения, для ремонта дороги в поселке Русские Тишки бетонную смесь покупали на тысячу гривен дешевле. В Золочеве ремонтируют дорогу с использованием такой же смеси за 2 147 гривен за кубометр. Также завышены цены на бортовые камни, щебень и битум.Директором и учредителем "Укрбуд-Проект-Реконструкция" является Давид Кизименко. Технику планируют привлечь от фирмы "Хозхимсервис".По данным сайта "Наші Гроші" , в прошлом году Антимонопольный комитет Украины дважды оштрафовал компанию "Хозхимсервис" за тендерные заговоры и вносил в реестр заговорщиков, что должно было запретить фирме участвовать в тендерах на три года. Однако АМКУ оба раза через суд убирал "Хозхимсервис" из реестра.По информации антикоррупционного центра, "Хозхимсервисом" из города Вишневое в Киевской области владеет мать Давида Кизименко — Алла Кизименко из города Лиман Донецкой области, а руководит предприятием еще один сын — Марк Кизименко.Муж Аллы Кизименко Олег Кизименко ранее возглавлял Управление капитального строительства Донецкой ОГА, а с 2012 года являлся заместителем мэра Севастополя Владимира Яцубы. После аннексии Крыма Россией Кизименко-старший остался на той же должности при так называемом "губернаторе" Сергее Меняйле, а в 2015 году был уволен.В сентябре 2018 года Олега Кизименко арестовали в Херсоне по подозрению в государственной измене, а в декабре 2018 года приговорили к пяти годам условного наказания за сепаратизм.