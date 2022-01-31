Мужчина, вместе со своим подельником, спиливал деревья бензопилой на харьковской лыжной трассе.

Как сообщает издание NewsRoom, накануне два харьковчанина приехали на территорию лыжной трассы, где начали резать деревья бензопилой для заготовки дров. В ответ на замечания лыжников, злоумышленники лишь ругались и угрожал.

По опубликованному фото журналисты выяснили, что одним из нарушителей является кандидат в депутаты Харьковской областной рады от партии «Европейская солидарность» Виктор Сущий.

В отделе коммуникации областного главка информацию о незаконных действиях подтвердили. На данный момент правоохранители проводят проверку незаконной вырубки.

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