Мужчина, вместе со своим подельником, спиливал деревья бензопилой на харьковской лыжной трассе.Как сообщает издание NewsRoom, накануне два харьковчанина приехали на территорию лыжной трассы, где начали резать деревья бензопилой для заготовки дров. В ответ на замечания лыжников, злоумышленники лишь ругались и угрожал.
По опубликованному фото журналисты выяснили, что одним из нарушителей является кандидат в депутаты Харьковской областной рады от партии «Европейская солидарность» Виктор Сущий.
В отделе коммуникации областного главка информацию о незаконных действиях подтвердили. На данный момент правоохранители проводят проверку незаконной вырубки.