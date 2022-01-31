В Минздраве опубликовали статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией на Харьковщине за последние сутки.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1294 случая коронавирусной инфекции, 405 человек выздоровели, 6 - скончались.Так, по состоянию на 31 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 265881 случай заболеваний, 237385 человек выздоровели, 6582 - скончались.