Часть домов в городе временно осталась без холодной воды.

По информации коммунального предприятия "Харьковводоканал", водоснабжения не будет в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Воды не будет по следующим адресам:ул. Власенко, 9 (п. №4, стояк), шоссе Григоровское (Комсомольское), 57 (п. №4, стояк) до 17:00 31.01.22 г.ул. Астрономическая, 44-а (п. №1), 44-в до 17:00 31.01.22 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 111 (стояк), ул. Героев Труда, 12-а (п. №1, стояк) до 20:00 31.01.22 г.ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (п. №5) до 20:00 31.01.22 г.пер. Попова (ч/с), пер. Танкопия (ч/с), ул. Яблочкина (ч/с), ул. Васнецова (ч/с) до 20:00 31.01.22 г.ул. Достоевского, 22-в (стояк) до 17:00 31.01.22 г.проезд Садовый, 16 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 31.01.22 г.; ул. Плехановская, 50 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 31.01.22 г.пер. Лопанский, 6 до 17:00 31.01.22 г.; ул. Волонтерская (Социалистическая), 54 (п. №2, стояк), ул. Лагерная, 71/1 (п. №4, стояк), ул. Сериковская (ч/с), ул. Кокчетавская (промзона) (ч/с), ул. Лозовская, 5 до 20:00 31.01.22 г.