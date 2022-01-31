У женщины острое отравление угарным газом.Пожар произошел 30 января около 18:00 в частном жилом доме по улице Даниловский, 21. К месту вызова направили два отделения спасателей на автоцистернах. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
К моменту прибытия спасателей стало известно, что горела деревянная пристройка к дому. Площадь пожара составляла около 10 квадратных метров. Во время пожара спасли владелицу дома, женщину 1932 года рождения. С острым отравлением угарным газом ее доставили в токсикологическое отделение 2-й городской больницы.
В 19:32 пожар окончательно ликвидировали. Причина устанавливается.
Напомним, в Харькове во время пожара на теплотрассе пострадал бездомный.