В украинском Минздраве опубликовали информацию о показателях эпидемиологической опасности.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из сводки Министерства здравоохранения Украины, 31 января Харьковская область находится в «желтой» зоне карантина. Однако регион все еще рискует вернуться в «оранжевую».
В частности, в Харьковской области почти в восемь раз превышен уровень заболеваемости – 619 случаев на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения. Кроме того на грани максимально допустимого находится показатель коэффициента обнаружения случаев болезни – 17,9%, при максимально допустимых 20%, а также уровень госпитализации больных – 59,7 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 60.
Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 36,4%.
Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1294 случая коронавирусной инфекции, 405 человек выздоровели, 6 - скончались.