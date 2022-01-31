Нарушения противоэпидемических мероприятий обнаружили в школе и детском саду.

С начала 2022 года специалисты обнаружили нарушение противоэпидемических мероприятий в двух учебных заведениях. В школе и детском саду отсутствовали антисептические средства для обработки рук, а также влажная уборка проводилась без достаточного количества дезинфекционных средств, а в группах использовались мягкие игрушки, запрещенные на период карантина. Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.По установленным нарушениям составлены протоколы об административном правонарушении на руководителей учебных заведений по ч. 1, ст. 44-3 КУоАП.