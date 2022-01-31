По информации ХТС там устраняют дефекты на магистральных сетях.

В части Немышлянского и Слободского районов 31 января не будет тепла и горячей воды из-за ремонта магистральных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Харьковские тепловые сети".В Немышлянскрм районе отключения будут до 20:00:отключение отопления:ул. Велозаводская, ул. Краснодарская, шоссе Салтовское, ул. Солнечная, ул. Благодатная, ул. Драгоманова.отключение горячей воды:ул. Велозаводская, ул. Амосова, ул. Краснодарская, шоссе. Салтовское, ул. Солнечная, ул. Благодатная, ул. Драгоманова.В Слободском районе отопления и горячей воды не будет до 21:00 по таким адресам:пр. Льва Ландау, пр. Героев Сталинграда, ул. Ньютона, пр. Льва Ландау, пр. Гагарина, ул. Федоренко, ул. Ньютона.