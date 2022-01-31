Трехлетний мальчик успешно перенес операцию.Трехлетнему мальчику, который пострадал в ДТП на Окружной дороге, сделали операцию на бедре. Об этом сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан. По ее словам, операция прошла успешно, несмотря на проблемы ребенка нейрохиругического характера. Состояние мальчика – стабильное.
«Мальчика еще раз прооперировали, это была серьезная операция. Детские травматологи буквально по кусочкам собрали бедренную кость. Это дало возможность снять ребенка с вытяжения, он стал мобильным, его можно переворачивать, создавать для него более удобные условия. Мальчик стал активнее, у него восстановилась деятельность желудочно-кишечного тракта, он ест, разговаривает, смотрит мультики», - сообщила вице-мэр.
По ее словам, девочка лечится в городской больнице №17, ее состояние стабильное.
Напомним, 12 января в ДТП на Окружной дороге пострадали трехлетние мальчик и девочка, родители которых погибли.