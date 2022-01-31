Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Харьковской областной прокуратурой направлен обвинительный акт в суд в отношении ранее судимого 34-летнего мужчины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 286-1 УК Украины).Напомним, ДТП произошло на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской 11 ноября 2021 около 15:20. Водитель «Toyota Land Cruiser» проехал на запрещающий красный сигнал светофора и сбил 13-летних мальчика и девочку, которые шли по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.Медицинским выводом установлено, что мужчина во время аварии был в состоянии наркотического опьянения.