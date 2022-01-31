С 31 января во всех учебных заведениях Лозовской громады вводится дистанционное обучение.

Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.Решение уйти на дистанционное обучение было принято в связи с рекомендациями Министерства образования и науки Украины.Учиться онлайн будут все школьники громады – с 1 по 11 классы.На дистанционном обучении дети будут находиться две недели – до 13 февраля включительно.Кроме того, как сообщили в горсовете Лозовой, в громаде отменяются все культурно-массовые мероприятия.Ранее на дистанционку ушли учащиеся Валок, Чугуева, Первомайской и Змиевской громад.