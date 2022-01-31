За последние три недели заболеваемость коронавирусом в Украине выросла в семь раз, количество госпитализаций - вдвое.

Об этом в понедельник, 31 января, рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.Он отметил, что штамм омикрон обнаружили уже в 20 областях. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве.За прошлую неделю количество новых случаев COVID снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой: 194 тысячи против 110 тысяч.- Такой значительный прирост новых случаев заболеваний связан с стремительным распространением на территории Украины варианта омикрон коронавируса SARS-CoV-2, - пояснил Ляшко.По его словам, в ближайшие две недели Минздрав прогнозирует рост количества случаев инфицирования коронавирусом.На данный момент в медучреждениях выделено 69,32 тысяс койкомест, из которых 66,31 тысяч коек обеспечены кислородом. За неделю количество коек увеличено на 4400 коек. Также увеливается количество коек для детей.