В Харькове посреди дороги загорелся грузовик. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что дымящуюся машину пытаются потушить снегом.

По словам очевидцев, инцидент произошел на пр. Героев Сталинграда. Данных о пострадавших нет, официальная информация уточняется.Шанс спасти автомобиль, если он загорелся по технической причине, есть, если вовремя обнаружить возгорание. Вот несколько советов о том, как себя вести, если загорелся автомобиль.• остановиться и заглушить двигатель автомобиля,• выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров),• если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления – попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель, накрывая очаг изолирующим материалом, чтобы ограничить доступ кислорода. Для этого можно использовать плотную одежду,• если пожар начался в моторном отсеке и непонятно, какой он силы, лучше не отрывать капот и позвонить спасателям. При попытке потушить огонь нельзя поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху. Приподнимите крышку и направьте струю огнетушителя в предполагаемую область возгорания,• если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления,• при невозможности ликвидировать возгорание нужно отойти от машины на безопасное расстояние (не менее 10 метров), так как может взорваться топливный бак. В радиусе опасной зоны не должно быть людей.