В Харькове – 771 новый случай заболевания коронавирусом. По состоянию на 31 января в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 910 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 265 888 случаев заболевания COVID-19, 21 921 человек находится под медицинским наблюдением, 237 385 пациентов выздоровели, 6 582 - умерли.По состоянию на 31 января, в области за сутки привито 2 060 человек. Всего с начала вакцинации сделано 2 179 927 прививок: первой дозой привито 1 129 683 человека, две дозы получили 1 030 455 человек, сделали дополнительные прививки 1 314 человек, бустерную дозу получили 18 475 человек.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 31 января в Украине зафиксировано 22 026 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 4 064 495 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 100 203 человека умерли, 3 622 745 - выздоровели.