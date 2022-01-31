Только томаты и вода или консерванты и красители? Что таит в себе любимый многими кетчуп, расскажет маркировка. А насколько она соответствует действительности, выясняли эксперты.В процессе тестирования кетчупа «нежный» от разных производителей – «Королевский смак», «Кухар Ришелье», «Торчин», «Чумак» и «Ашан» – эксперты Центра потребительских экспертиз «Тест» проанализировали маркировку и упаковку.
На прилавках магазинов кетчуп представлен в трех видах упаковки – стеклянной (бутылки и банки), пластиковой (бутылки различной емкости) и дой-пак (пакет с крышкой-дозатором).
– Стекло, безусловно, является оптимальным видом упаковки. Этот материал не только экологически чистый, но и хорошо подходит для термической обработки (стерилизации), что позволяет продукту долго храниться без добавления консервантов и дает возможность покупателю визуально оценить качество, – отмечают эксперты. – Дозировать кетчуп в пластиковой бутылке, конечно же, проще. Но большая емкость не всегда бывает удобна в домашних условиях, к тому же для хранения продукта в этой упаковке свыше полугода производители используют консерванты.
А вот дой-пак (упаковка из многослойной металлизированной пленки) сочетает в себе все преимущества: она легкая, дозировать кетчуп удобно, всегда можно подобрать необходимый объем и продукт в ней теоретически может храниться долго и без консервантов.
– Но есть одна деталь, за которую мы снизили оценку почти всем торговым маркам, – это острые углы, – говорят специалисты центра «Тест». – Острые углы упаковки кетчупа могут легко порезать пакет с покупками, а также мягкую упаковку других продуктов (например, молоко в пакете), что приведет к их порче. Потому кетчупы «Королевский смак», «Кухар Ришелье», «Торчин» и «Ашан» получили за упаковку оценку «хорошо», а «Чумак» – «отлично».
Маркировка является основным источником информации о продукте. Чем короче список ингредиентов, тем лучше, и они должны быть размещены в порядке убывания.
– Помидоры или томатная паста – главный ингредиент кетчупа, но по количеству не самый объемный. На первом месте, как правило, находится вода. Если в продукте много стабилизаторов (например, крахмал), консервантов и, не дай бог, красителей, то пользы от такого продукта будет не много, – замечают эксперты.
Дата изготовления кетчупа обычно привязана к концу сезона производства томатной пасты, так что правильной датой изготовления считается лето или осень.
– За маркировку кетчупы торговых марок «Королевский смак», «Кухар Ришелье», «Торчин» получили оценки «отлично». Следует отметить, что только на кетчупе «Торчин» не был указан нормативный документ (ДСТУ или ТУ), в соответствии с которым изготовлен продукт, но законодательство этого сейчас и не требует, – говорят специалисты. –
До «хорошо» оценка была снижена кетчупу «Чумак»: вода стоит не на первом месте (хотя по технологии в продукте ее около 60%), а также кетчупу «Ашан» за то, что в составе производитель указал консервант, который не был обнаружен, но забыл указать краситель, который нашли в продукте лабораторным способом.