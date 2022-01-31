Только томаты и вода или консерванты и красители? Что таит в себе любимый многими кетчуп, расскажет маркировка. А насколько она соответствует действительности, выясняли эксперты.

В процессе тестирования кетчупа «нежный» от разных производителей – «Королевский смак», «Кухар Ришелье», «Торчин», «Чумак» и «Ашан» – эксперты Центра потребительских экспертиз «Тест» проанализировали маркировку и упаковку.На прилавках магазинов кетчуп представлен в трех видах упаковки – стеклянной (бутылки и банки), пластиковой (бутылки различной емкости) и дой-пак (пакет с крышкой-дозатором).– Стекло, безусловно, является оптимальным видом упаковки. Этот материал не только экологически чистый, но и хорошо подходит для термической обработки (стерилизации), что позволяет продукту долго храниться без добавления консервантов и дает возможность покупателю визуально оценить качество, – отмечают эксперты. – Дозировать кетчуп в пластиковой бутылке, конечно же, проще. Но большая емкость не всегда бывает удобна в домашних условиях, к тому же для хранения продукта в этой упаковке свыше полугода производители используют консерванты.А вот дой-пак (упаковка из многослойной металлизированной пленки) сочетает в себе все преимущества: она легкая, дозировать кетчуп удобно, всегда можно подобрать необходимый объем и продукт в ней теоретически может храниться долго и без консервантов.– Но есть одна деталь, за которую мы снизили оценку почти всем торговым маркам, – это острые углы, – говорят специалисты центра «Тест». – Острые углы упаковки кетчупа могут легко порезать пакет с покупками, а также мягкую упаковку других продуктов (например, молоко в пакете), что приведет к их порче. Потому кетчупы «Королевский смак», «Кухар Ришелье», «Торчин» и «Ашан» получили за упаковку оценку «хорошо», а «Чумак» – «отлично».Маркировка является основным источником информации о продукте. Чем короче список ингредиентов, тем лучше, и они должны быть размещены в порядке убывания.– Помидоры или томатная паста – главный ингредиент кетчупа, но по количеству не самый объемный. На первом месте, как правило, находится вода. Если в продукте много стабилизаторов (например, крахмал), консервантов и, не дай бог, красителей, то пользы от такого продукта будет не много, – замечают эксперты.Дата изготовления кетчупа обычно привязана к концу сезона производства томатной пасты, так что правильной датой изготовления считается лето или осень.– За маркировку кетчупы торговых марок «Королевский смак», «Кухар Ришелье», «Торчин» получили оценки «отлично». Следует отметить, что только на кетчупе «Торчин» не был указан нормативный документ (ДСТУ или ТУ), в соответствии с которым изготовлен продукт, но законодательство этого сейчас и не требует, – говорят специалисты. –До «хорошо» оценка была снижена кетчупу «Чумак»: вода стоит не на первом месте (хотя по технологии в продукте ее около 60%), а также кетчупу «Ашан» за то, что в составе производитель указал консервант, который не был обнаружен, но забыл указать краситель, который нашли в продукте лабораторным способом.