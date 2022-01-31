С 1 февраля с 22:00 до 8:00 в Солоницевской громаде под Харьковом будет запрещена продажа алкоголя.

Об этом сообщает "Слобідський край".Запрет касается всех видов алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива (кроме безалкогольного) и вин столовых, исключение - продажа алкоголя ночью в заведениях общепита: кафе, ресторанах, барах.– В Ольшанской и Пересечанской громадах мы уже ввели запрет на продажу алкогольных напитков ночью. Там были постоянные точки сбора, где круглосуточные магазины находятся, люди напивались и устраивали потасовки, что-то ломали, кричали, организовались стихийные свалки из банок, бутылок. Через полгода после запрета я пообщался с полицией и узнал, как изменилась ситуация с вызовами. Оказалось, что в этих населенных пунктах стало поступать на 80% меньше обращений на линию 102, – рассказал председатель Солоницевского поселкового совета Андрей Литвинов.Согласно украинскому законодательству, органы местного самоуправления могут запрещать продажу алкоголя в определенное время суток.Такие решения могут приниматься сельскими, поселковыми и городскими советами, а действовать новые правила будут только в пределах определенной громады.