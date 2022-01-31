В новую волну коронавирусной инфекции растет детская заболеваемость: за январь 2022 года болезнь обнаружили у 1 447 детей.

Об этом 31 января сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.По ее словам, 117 детей лечатся стационарно: у 96 из них подтвержден диагноз коронавируса, остальные находятся под подозрением. Вице-мэр также отметила, что если в 2020 году COVID-19 выявили у 1 870 детей, то в 2021 году – у 6 519.- Болеют дети. Если в прошлую волну мы говорили, что это эпидемия невакцинированных людей, то в эту - на себя обращает внимание детская заболеваемость, - отметила Светлана Горбунова-Рубан.Также она сообщила, что, по данным врачей, в Харькове болеют 908 детей школьного возраста, или 0,7% от общего количества учащихся учебных учреждений коммунальной формы собственности (это 128 тыс. 486 детей). Среди заболевших 0,33% - это учащиеся 1-4 классов.Светлана Горбунова-Рубан отметила, что, по данным учебных учреждений, в школы по причине болезни не пришли 776 детей от 6 до 17 лет. В случае обнаружения коронавирусной болезни у одного из учащихся - класс закрывают на карантин.