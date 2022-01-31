Укрэнерго инициирует повышение тарифа на услуги по передаче электроэнергии с 1 апреля на 29,1% – до 446,24 грн/МВт-ч.

При этом тариф на услуги по передаче электроэнергии для предприятий "зеленой" металлургии составит 190,65 грн/МВт-ч.Такое решение в компании объясняют необходимостью обеспечить в полном объеме компенсационные выплаты производителям "зеленой" электроэнергии, поскольку в госбюджете на 2022 год средства на это отсутствуют.По информации компании, общий объем расходов на ПСО, который необходимо предусмотреть в тарифе на передачу э/э, составляет 38,442 млрд грн (в расчете на год - 33,178 млрд грн). Таким образом, предлагается увеличить расходы по ПСО на 14,038 млрд грн (в расчете на год - 10,529 млрд грн).Еще одной причиной для увеличения тарифа в Укрэнерго называют увеличение расходов на оплату труда на 13% или на 236 672 тысяч грн.Также в Укрэнерго были пересчитаны в сторону увеличения статьи расходов на охрану труда и техническую безопасность, отчисления профсоюзам и отчисления на социальные расходы.