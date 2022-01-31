В Харькове закончилась вакцина от коронавируса китайского производства CoronaVac для первой дозы.

Как сообщила вице-мэр Харькова по здравоохранению Светлана Горбунова-Рубан, препарат есть в пунктах вакцинации только для второй дозы, пишет KHARKIV Today.— CoronaVac есть только для второй вакицинации, но мы его ждем. CoronaVac есть уже в Украине, теперь его нужно развезти по Украине, — сообщила Светлана Горбунова-Рубан.По словам чиновницы, многие ждут именно эту вакцину, не желая вакцинироваться препаратом Modernа из-за побочных эффектов в виде повышения температуры и мышечной боли.Сегодня 21 пункте вакцинации можно привиться двумя препаратами — Moderna и Pfizer.По данным Харьковском областном лабцентра, по состоянию на 31 января в области за сутки привито 2 060 человек. Всего с начала вакцинации сделано 2 179 927 прививок: первой дозой привито 1 129 683 человека, две дозы получили 1 030 455 человек, сделали дополнительные прививки 1 314 человек, бустерную дозу получили 18 475 человек.