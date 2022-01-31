Правоохранители устанавливают местонахождение 16-летней жительницы Люботина Анастасии Кораблевой.

Как сообщили в полиции, девочка вечером 29 января ушла гулять и до сих пор не вернулась.Анастасия была одета в куртку цвета хаки, красную толстовку и темно-синие лосины с лампасами, обута кожаные высокие сапоги. Рост пропавшей - около 170 см, телосложение среднее, волосы рыжие, короткие.Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анастасии Кораблевой, просят сообщать по телефону:или