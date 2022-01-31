Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Вы слишком много сил отдаете работе. Пора менять такое положение дел. Оговорите свое право на личную жизнь. Возможно, даже имеет смысл топнуть ногой, иначе на вас так и будут кататься.Вы добьетесь большего успеха, если будете действовать потихоньку, никому не рассказывая о своих намерениях. Заявив о них открыто, рискуете наткнуться на беспричинное противодействие.Зачем пытаться улучшить то, что и так хорошо работает? Не ищите добра от добра же – рискуете остаться у разбитого корыта. Завтра вам суждено быть либо победителем, либо побежденным – третьего не дано.Стоит прислушаться к тому, что говорят о вас окружающие. Узнаете много нового и интересного. Измените то, что, по вашему мнению, требует изменений, но не слишком усердствуйте.Постарайтесь в ближайшее время держаться подальше от скопления людей. Завтра можете без всякого стеснения эксплуатировать ближних, они будут просто счастливы вам угодить.Дни будут довольно спокойными и даже в чем-то приятными. Может возникнуть лишь одна проблема — будьте осмотрительны с новыми знакомыми, они способны принести неприятности.То, что вы столь опрометчиво считаете легким неудобством, очень скоро может стать немалой проблемой. Позаботьтесь о ее решении сейчас, пока вопрос не стал жизненно важным.Велик соблазн все бросить и хорошенько развлечься. Увы, это вряд ли удастся – на вас будет возложена большая ответственность. Завтра вы будете склонны слишком многое принимать на свой счет.Сейчас вы меньше всего нуждаетесь в мелодраматических настроениях. Не поддавайтесь на провокации, даже если вас посчитают циником. Завтра могут понадобиться полезные связи.Все, что вы делаете, обязано быть в высшей степени разумным и не предполагать ни милейшего риска. Любые действия, связанные с финансами, должны быть сугубо практическими.То, что требует дисциплинированности и послушания, сейчас для вас практически невыполнимо. Не пытайтесь перебороть свою импульсивность. Ей тоже можно найти применение.Живите сегодняшним днем, тем более что этот период довольно интересен. Нет необходимости строить планы на будущее или, того хуже, предаваться размышлениям о тщете всего сущего.