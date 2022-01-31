За три недели роста заболевания COVID-19 в Украине суточное количество случаев инфицирования выросло в 7 раз, а госпитализаций – в 2 раза.

Количество новых зарегистрированных случаев за прошлую неделю снова почти удвоилось. Такой значительный прирост новых случаев заболеваний связан со стремительным распространением на территории Украины штамма коронавируса Омикрон, который обнаружен уже в 20 областях страны.Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве.Больше всего увеличилось количество случаев на территории Житомирской области – в два раза. Ивано-Франковская область, которая стала лидером прироста позапрошлой недели и оказалась в красной зоне карантина, на прошлой неделе показала более низкий прирост в +35,6%.Учитывая эти данные, министр еще раз обратился к украинцам с просьбой защитить свое здоровье, сделав прививку против коронавируса. Особенно важна вакцинация для представителей групп риска, поскольку она значительно увеличивает шансы этих людей предотвратить смертельные последствия болезни.Напомним, что за минувшие сутки на Харьковщине заболеваемость COVID-19 превысила допустимый максимум в восемь раз.