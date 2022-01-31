Правоохранители раскрыли преступную схему в одном из следственных изоляторов Харькова.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в 2019 году начальник одного из харьковских изоляторов временного содержания разработал план завладения денежными средствами и вступил в сговор со своими подчиненными.По информации следствия, полицейские одного из отделов изолятора систематически не приходили на работу, занимаясь личными делами, включая оплачиваемую деятельность. Несмотря на это, зарплата им начислялась, а часть денег они передавали начальнику «за молчание».Сумма нанесенного ущерба оценивается в более чем 2 миллиона гривен бюджетных средств.28 января, сразу после передачи одним из полицейских пяти тысяч гривен начальнику изолятора, они оба были задержаны. Им и еще четырем сотрудникам сообщили о подозрении.30 января начальнику изолятора и его сотруднику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения другим подозреваемым. Кроме того, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастными к преступной схеме.Если вина фигурантов будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.