В Харькове произошел пожар в гараже на территории частного дома.

По информации пресс-службы ГСЧС, сегодня в 11:00 на номер 101 поступило сообщение о том, что на территории частного дома по улице Роменская произошел пожар.На момент прибытия спасателей стало известно, что возгорание произошло в гараже, где огонь, помимо самой постройки, успел переброситься на салон автомобиля SKODA Octavia. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров.Локализировать пожар удалось в 11:18, а полностью ликвидировать в 13:05. Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается.