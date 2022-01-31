Полиция разыскала несовершеннолетнюю жительницу Харьковского района.

Как рассказали в областном главке, 31 января полицейские получили сообщение от женщины, которая сообщила, что ее 16-летняя дочь 29 января ушла из дома и не вернулась.В тот же день правоохранители обнаружили девочку на одной из улиц города Люботин. Как оказалось, из-за конфликта с родителями она не хотела возвращаться домой и ночевала у подруги.С девушкой проведена профилактическая беседа, решается вопрос привлечения ее родителей к административной ответственности.