Контрразведчики СБУ разоблачили участников агентурной сети спецслужб РФ. Злоумышленник из Харькова собирал информацию о новейших украинских системах вооружения для передачи стране-агрессору.

По информации пресс-службы СБУ, оперативники установили, что представитель террористической организации «МГБ ДНР» завербовал жителя Харькова для сбора секретной информации. Куратором сделки был кадровый сотрудник ФСБ РФ.Агент должен был собирать данные о местах базирования и перемещения подразделений правоохранительных органов, а также другие данные в сфере обороны. Полученную информацию он передавал по электронным каналам связи представителям псевдоспецслужб так называемой «ДНР» и сотрудникам ФСБ России.В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ предотвратили утечку информации об исследовательских программах в оборонной сфере, которую вражеский агент пытался получить в одном из институтов Харькова.Правоохранители задержали злоумышленника в центре Харькова с задействованием спецназовцев СБУ из Центра специальных операций «А». В настоящее время ему сообщили о подозрении в государственной измене и создании террористической организации. Также злоумышленника поместили под стражу.