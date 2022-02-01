В Минздраве опубликовали статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией на Харьковщине за последние сутки.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1977 случаев коронавирусной инфекции, 269 человек выздоровели, 9 - скончались.Так, по состоянию на 1 февраля, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 267858 случаев заболевания, 237654 человека выздоровели, 6591 - скончались.